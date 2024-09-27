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Maggie Smith, Harry Potter'ın Profesör McGonagall'ı Hayatını Kaybetti

Harry Potter serisinde Profesör McGonagall'ı canlandıran Maggie Smith, 89 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:08
Maggie Smith, Harry Potter'ın Profesör McGonagall'ı Hayatını Kaybetti

Maggie Smith'in Vefatı

Harry Potter film serisinde Minerva McGonagall karakterine hayat veren ünlü İngiliz aktris Maggie Smith, Londra'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ailece Yapılan Açıklama

Smith'in çocukları Toby Stephens ve Chris Larkin, annelerinin tedavi gördüğü Chelsea and Westminster Hastanesi'nde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Kariyeri ve Ödülleri

1952 yılında sahne hayatına adım atan Smith, 1956 yılında Evdeki Çocuk filmiyle sinemaya girmiştir. Kariyeri boyunca pek çok sinema, tiyatro ve televizyon projelerinde yer almıştır.

Smith, 1969'da Muriel Spark'ın romanından uyarlanan Genç Kızlar filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı kazanmış, ayrıca 1978 yapımı Kaliforniya Suiti filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı ödülünü almıştır.

Son Dönemdeki Rolleri

Son yıllarda Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall, Downton Abbey dizisinde Violet Crawley ve Lady in the Van filminde Bayan Shepherd karakterlerine hayat vermiştir.

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