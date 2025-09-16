Mağrib Sumud Konvoyu Malta Açıklarında 50'den Fazla Gemiyle Gazze'ye Yöneliyor

Mağrib Sumud Konvoyu, 50'den fazla gemiden oluşan filonun Malta açıklarında birleşerek Gazze kıyılarına doğru ilerleyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 21:50
Mağrib Sumud Konvoyu Malta Açıklarında 50'den Fazla Gemiyle Gazze'ye Yöneliyor

Mağrib Sumud Konvoyu Malta açıklarında birleşiyor: Gazze'ye doğru toplu harekat

Mağrib Sumud Konvoyu, 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru yoluna devam edeceğini açıkladı.

Rota ve liman hareketleri

Konvoyun sosyal medya açıklamasında, teknelerin Tunus, İtalya, Yunanistan ve Libya'daki limanlardan ardışık olarak denize açıldığı belirtildi. İspanya'nın Barselona Limanı'ndan bu ayın başında hareket eden teknelerin teknik ve organizasyonel nedenlerle Tunus limanlarında bekledikten sonra Binzert'ten yeniden rotaya katıldığı ifade edildi.

Açıklamada filonun Malta açıklarında birleşerek Gazze kıyılarına birlikte ilerlemesinin planlandığı vurgulandı. Tekne ve gemilerin ilaç, bebek maması ve gıda yardımları taşıdığı; ayrıca 50'ye yakın ülkeden yüzlerce gönüllüyü gemilerde barındırdığı kaydedildi.

Katılımcılar ve organizasyon

Katılımcılar arasında Arap dünyasından aktivistler, milletvekilleri, doktorlar ve kanaat önderleri ile birlikte Malezya, Türkiye ve farklı ülkelerden temsilciler bulunuyor. Filoda Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara gibi organizasyonlar yer alıyor.

Güvenlik uyarısı ve uluslararası çağrı

Açıklamada uluslararası topluma ve devletlere çağrıda bulunularak, filodaki gönüllülere ve aktivistlere yönelik herhangi bir saldırının ciddi bir suç ve uluslararası hukukun ihlali olacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca, hükümetlerden vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve yardımların Gazze'ye ulaşmasını kolaylaştırmak için adım atmaları istendi.

Filonun geçmiş hareketleri ve saldırı iddiaları

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan teknelerle yolculuğuna başladı. Bu filoya bağlı 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı. Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlendiği bildirildi. Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de Binzert kentindeki limana geçmişti.

Sumud'un anlamı

Açıklamada yer alan bilgilerde, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud kavramının, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştüğü, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürün korunmasını ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemlerini ifade ettiği belirtildi. Sumud kavramı bağlamında zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıkça kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
3
Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir
4
Modi ve Trump, Hindistan-ABD İşbirliğini Yeni Zirvelere Taşıma Konusunda Anlaştı
5
Gaziantep'te Savunma Sanayii İstişare Toplantısı: SSB ve ASELSAN İş Birliği
6
Ayvalık'ta Sahil Güvenlik Çarpışması: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti — Gümüş Madalya Bangkok 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa