Mağrib Sumud Konvoyu Malta Açıklarında 50'den Fazla Gemiyle Gazze'ye Yöneliyor

Mağrib Sumud Konvoyu Malta açıklarında birleşiyor: Gazze'ye doğru toplu harekat

Mağrib Sumud Konvoyu, 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru yoluna devam edeceğini açıkladı.

Rota ve liman hareketleri

Konvoyun sosyal medya açıklamasında, teknelerin Tunus, İtalya, Yunanistan ve Libya'daki limanlardan ardışık olarak denize açıldığı belirtildi. İspanya'nın Barselona Limanı'ndan bu ayın başında hareket eden teknelerin teknik ve organizasyonel nedenlerle Tunus limanlarında bekledikten sonra Binzert'ten yeniden rotaya katıldığı ifade edildi.

Açıklamada filonun Malta açıklarında birleşerek Gazze kıyılarına birlikte ilerlemesinin planlandığı vurgulandı. Tekne ve gemilerin ilaç, bebek maması ve gıda yardımları taşıdığı; ayrıca 50'ye yakın ülkeden yüzlerce gönüllüyü gemilerde barındırdığı kaydedildi.

Katılımcılar ve organizasyon

Katılımcılar arasında Arap dünyasından aktivistler, milletvekilleri, doktorlar ve kanaat önderleri ile birlikte Malezya, Türkiye ve farklı ülkelerden temsilciler bulunuyor. Filoda Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara gibi organizasyonlar yer alıyor.

Güvenlik uyarısı ve uluslararası çağrı

Açıklamada uluslararası topluma ve devletlere çağrıda bulunularak, filodaki gönüllülere ve aktivistlere yönelik herhangi bir saldırının ciddi bir suç ve uluslararası hukukun ihlali olacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca, hükümetlerden vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve yardımların Gazze'ye ulaşmasını kolaylaştırmak için adım atmaları istendi.

Filonun geçmiş hareketleri ve saldırı iddiaları

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan teknelerle yolculuğuna başladı. Bu filoya bağlı 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı. Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlendiği bildirildi. Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de Binzert kentindeki limana geçmişti.

Sumud'un anlamı

Açıklamada yer alan bilgilerde, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud kavramının, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştüğü, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürün korunmasını ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yöntemlerini ifade ettiği belirtildi. Sumud kavramı bağlamında zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıkça kullanılıyor.