Maha Kumbh Mela Festivali Başladı: 400 Milyondan Fazla Katılımcı Bekleniyor

Dünyanın en büyük dini festivali Maha Kumbh Mela, Allahabad’da başladı. 400 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:38
Maha Kumbh Mela Festivali Başladı: 400 Milyondan Fazla Katılımcı Bekleniyor

Dünyanın En Büyük Dini Festivali: Maha Kumbh Mela

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde, 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün sürecek olan dünyanın en büyük dini festivali Maha Kumbh Mela başladı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, festival için büyük hazırlıklar tamamlandı. Ziyaretçilerin konaklaması amacıyla 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi. Ayrıca bölgeye hastaneler, itfaiye hizmetleri ve binlerce seyyar tuvalet kuruldu.

Triveni Sangam Nehri’ne Akın

Allahabad kentindeki festival kapsamında milyonlarca kişi, günahlarından arınmak amacıyla Triveni Sangam Nehri’ne giriyor. Kutsal su olarak kabul edilen Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği bu noktada, 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu’nun “hacı” olmak üzere girmesi bekleniyor.

Triveni Sangam, Hindular için özel bir kutsallık taşımaktadır ve bu yılki kutlamalar, Güneş, Ay ve Jüpiter’in aynı hizaya gelmesi nedeniyle daha da özel bir anlam kazanmaktadır.

Kumbh Mela'nın Dönüşümlü Kutlamaları

Etkinlik, her 3 yılda bir Allahabad, Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde dönüşümlü olarak düzenlenmektedir. Ancak Haridwar, Ujjain ve Nashik’de daha küçük çaplı gerçekleştirilen festivaller, 12 yılda bir Allahabad’da büyük bir katılımla kutlanmaktadır.

Dünyanın En Büyük Dini Festivali

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri’nde yıkanmanın, günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olduğuna inanmaktadır. Kumbh Mela, tarihin en büyük dini festivali olarak kaydedilmiştir; örneğin, 2001’de 60 milyon kişi aynı gün Ganj Nehri’ne girmek için Allahabad’da toplanarak dünya rekoru kırmıştır.

Ayrıca, 2021 yılında COVID-19 salgınına rağmen, milyonlarca Hindu yine de Triveni Sangam Nehri’nde yıkanmayı tercih etmiştir.

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