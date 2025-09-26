Mahama'dan BM 80. Genel Kurulu'nda Çağrı: Transatlantik Köle Ticaretine Resmi Suç ve Tazminat Talebi

Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, BM 80. Genel Kurulu'nda transatlantik köle ticaretinin resmen suç sayılmasını ve Afrika'ya tazminat ödenmesini istedi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 02:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 02:32
Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Birleşmiş Milletler'in BM 80. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, transatlantik köle ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç" olarak resmen tanınması ve Afrika'ya tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmanın öne çıkan noktaları

Mahama, Afrika kıtasının yüzyıllar boyunca maruz kaldığı büyük acıları, ekonomik sömürüyü ve kültürel yıkımı vurguladı. Konuşmasında, "12,5 milyondan fazla Afrikalı zorla alıkonulup Atlantik'in ötesine taşındı ve güçlü Batılı devletlere zenginlik kazandırmak için köleleştirildi." ifadelerine yer verdi.

Gana'nın "Afrika'da tazminatlar konusunda öncü ülke" olduğunu belirten Mahama, bu hedef doğrultusunda BM Genel Kurulu'na resmi bir önerge sunacaklarını açıkladı.

Mahama, yalnızca köle ticaretinin değil, sömürgecilik döneminde yaşanan talan ve yağmanın da gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi: "Avrupa devletleri Afrika'nın doğal kaynaklarını yağmaladı, paha biçilemez kültürel varlıklarını çaldı. Bugün hala bu eserlerin büyük bölümü kıta dışında bulunuyor."

Köleliğin kaldırılmasının ardından eski sömürgeci devletlerin köle sahiplerine "mülk kaybı" gerekçesiyle tazminat ödediğini hatırlatan Mahama, bunun Afrika halklarına karşı büyük bir adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda Mahama, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının çağın gereklerine uymadığını ve veto yetkisinin yalnızca beş ülkenin tekelinde olmaması gerektiğini belirterek küresel yönetim mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

