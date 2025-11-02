Mahinur Özdemir Göktaş 'Esnaf Ailesi Olmak' Galasına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Esnaf Ailesi Olmak' projesinin galasına katıldı; esnafın dayanışma ve kültür mirasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 22:41
Esnafların dayanışma, güven ve kültür mirasına vurgu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği tarafından yürütülen Esnaf Ailesi Olmak projesinin galasına katıldı.

Göktaş, açılışa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf bir ailenin evladı olarak birlikte üretmenin, yaşamanın ve büyümenin önemini bizzat bildiğini belirtti.

Esnaflarımız, ülkemizin dayanışma, güven ve kültür mirasını yaşatan büyük bir ailedir. Esnaflığın ruhunu aile sıcaklığıyla buluşturan bu kıymetli projede emeği bulunan esnaflarımıza, ailelerine ve dernek üyelerine gönülden teşekkür ediyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği tarafından yürütülen "Esnaf Ailesi Olmak" projesinin galasına katıldı.

