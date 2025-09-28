Mahinur Özdemir Göktaş'ın 81 il ziyareti: Gönül köprülerini sağlamlaştırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 il ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştuğunu ve hizmetleri herkese ulaştırma kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 22:35
81 il, tek yürek, tek aile...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretlerine ilişkin açıklamasında: "Büyük Türkiye ailemizle kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştırmak, hizmetlerimizi her vatandaşımıza ulaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri çalışmaları özetleyen "81 il, tek yürek, tek aile..." paylaşımı yaptı.

Ülkenin her köşesine, her hanesine ulaşmanın memnuniyetini dile getiren Göktaş, ziyaretlerinde şu değerlendirmeyi aktardı: "Her ilimizde kadınlarla, ailelerimizle, çocuklarımızla, engellilerimizle, büyüklerimizle, şehit yakını ve gazilerimizle bir araya geldik."

"Milletimizle el ele daha güçlü hikayeler yazmaya devam edeceğiz."

Göktaş'ın paylaşımında, ziyaretlere ilişkin bir video da yer aldı.

