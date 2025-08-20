Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sosyal medya yöneticisi Mahir Gün'ün ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mahir Gün, polis ekiplerine telefon şifresini vermesiyle ulaşılan notlar hakkındaki açıklamasında bu yazıların 'kullanılmışlık hissinin yazılı hale getirilmesi' olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan zanlılar arasında, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada zanlılara yönelik suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor.

Emniyet ve savcılık ifadeleri

Gün'ün emniyette ve savcılıktaki ifadelerine göre kendisi sosyal medya yöneticisi olduğunu ve "istanbulbld" adlı hesabı yönettiğini belirtti. Medya AŞ'de kurumsal sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını, yönettiği hesaplarda milli ve dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapmadığını söyledi. Gün, çalıştığı beş yıl boyunca istanbulbld hesabının yönetimini ve paylaşımların kontrolünü bizzat üstlendiğini, hesabı üzerinden toplumu manipüle edecek bir paylaşım yapılmadığını ifade etti.

Telefon notlarındaki ifadeler

Polise verilen telefon şifresiyle erişilen notlar bölümünde Mahir Gün, operasyon sonrası ortamı şu cümleyle tasvir etti: Medya AŞ'ye operasyon yapıldığı anda herkes sudan çıkmış balığa döndü. Gün, soruşturma detayları şekillendikçe burada bir sistem kurulduğunu düşündüğünü, yıllardır inşa etmeye çalıştığı kariyerinin sekteye uğradığını, hem kamuda ilerleyemediğini hem işsiz kaldığını ve geçmişini bilmediği bir sistemin parçası yapılmak istendiğini hissettiğini kaydetti.

Notlarda ayrıca firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın İngiltere'de yaşadığı ve hakkında daha önce birkaç kez aynı ortamda bulunduğu bilgisi yer aldı. Gün, soruşturma başladıktan sonra Telegram üzerinden Emrah Bağdatlı ile sohbet etmeye başladığını ve ailenin durumunu korumak için fırsat kolladığını belirtti.

"Ekremedit" hesabı ve hedef gösterilme iddiası

Gün, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek amacıyla "ekremedit" isimli hesabı oluşturduğunu, Sözcü TV'de yer alan bir yayına ilişkin olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nu yan yana gösteren bir paylaşım yaptığını anlattı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden tepkiler geldiğini, sosyal medyada hesabının ifşa olması nedeniyle hedef haline getirildiğini ve yöneticisine bunun nedeniyle işten atılmasını teklif ettiğini ancak yöneticisinin kendisine sadece bir süre paylaşım yapmamasını söylediğini aktardı.

Gün, hedef gösterilme ve basına yansıyan para ilişkilere yönelik hayal kırıklığı nedeniyle notlarına sitemlerini yansıttığını, notların kendisi için bir savunma ve ifade aracı olduğunu belirterek bu ifadelerin "kullanılmışlık hissinin yazılı hale getirilmesi" olduğunu yineledi. Ayrıca Emrah Bağdatlı'nın şirketinin ihale işleriyle uğraşmadığını, "ekremedit" hesabındaki bazı paylaşımların kurultay sürecindeki değişimi anlatma amaçlı olduğunu ve herhangi bir kesimi hedef almadığını savundu.

Gün'ün ifadesi basına yansıyan bilgilerin ve soruşturma sürecinin yarattığı baskı ile hedef gösterilme endişesinin notlara yansıdığını, paylaşımların suç olduğunu düşünseydi tepkiler sonrası sileceğini ancak paylaşımın halen durduğunu belirtti.