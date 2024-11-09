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Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Bingöl'de yaptığı konuşmada terörle mücadele ve demokrasi konularında sert mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:09
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'

Bingöl'de AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, demokrasi ve terörle mücadele arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Demokratik Siyaset ve Terörle Mesafe

Ünal, demokratik siyaseti kabul edenlerin silah ve terörden uzak durması gerektiğini ifade ederek, "Demokratik siyaseti kabul edip silahla, terörle arasına mesafe koyan, terörü kınayan, teröre karşı olan ancak demokrasiyi savunuyor demektir." dedi. Sözlerini devam ettiren Ünal, bu durumun aslında herkesin katılması gereken bir güç birliği olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin Hedefleri

Konuşmasında, AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle ilgili koyduğu üç hedefe de değinen Ünal, "Bölgesel kalkınma, demokratikleşme, terörle mücadele" hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Terörle mücadele konusunda ise, "Hamdolsun, terörle sonuna kadar mücadele edip terörü bitirdik." ifadesini kullandı.

Şiddet ve Demokrasi Arasındaki İlişki

Demokrasiyi korumanın sadece terörle mücadeleyle değil, aynı zamanda silah ve şiddeti dışlayarak mümkün olabileceğinin altını çizen Ünal, "Silahı, şiddeti, terör örgütünü överek bize demokrasi, barış ifadeleriyle gelmesinler." diye konuştu. Ayrıca, teröre destek verenlerle demokratik siyasetin kuralları çerçevesinde mücadelenin ayrı olduğunun altını çizdi.

CHP'ye Tepki

Ünal, "Şimdi CHP'liler bize diyorlar ki, siz HDP ile görüştünüz. Biz onlara diyoruz ki, biz terörü bitirmek için konuştuk." şeklindeki sözleriyle muhalefeti eleştirdi. CHP’nin terörle mücadeleye nasıl bir destek verdiğine dair eleştirilerde bulunan Ünal, bu yaklaşımın demokratik siyaset anlayışıyla çeliştiğini ifade etti.

Katılımcılar

Kongreye, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Günerigök ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Bingöl Belediyesi Konferans...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Bingöl Belediyesi Konferans...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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