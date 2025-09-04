Mahkeme Kararı: CHP'nin İstanbul'da 6 İlçedeki Kongreleri Tedbiren Durduruldu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetim ve başkanın tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı sonrası, bazı ilçe kongreleri seçim kurulları tarafından durduruldu.

Hangi ilçelerde kongreler durduruldu?

Karar kapsamında Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde yapılması planlanan CHP kongreleri, ilgili ilçe seçim kurullarınca ikinci bir karara kadar durduruldu.

İlçe seçim kurullarının gerekçesi

Söz konusu kararların dayanağında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci takvimine ilişkin tedbir kararları bulunduğu belirtildi. Kurullar, mahkeme kararının ilgili maddelerine dikkati çekerek kongre takvimindeki seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına vurgu yaptı.

Mahkemenin önceki kararları

Mahkeme, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun, tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

Kararda, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen üst kurul-kurultay delegelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin hükümler yer aldı.

Hukuki süreç ve itiraz hakları

Mahkeme kararında, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan bazı kararların hükümlerine ilişkin taleplerin değerlendirmesi ve tebliğ işlemleriyle ilgili düzenlemeler yer aldı. Kararda kabul edilen kısımlara yönelik olarak HMK 394. Madde uyarınca mahkemeye itiraz yolu açık; reddedilen kısımlara yönelik olarak ise HMK 391. Madde uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğu belirtildi.

İlgili tebligatların İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına karar verildi.