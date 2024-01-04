Mahkeme salonunda şok anlar: Ceza kararı sonrası yargıcın üzerine saldırdı

Deobra Redden isimli mahkum, denetimli serbestlik talebi reddedilen Yargıç Mary Kay Holthus'a saldırdı. Olay, Clark County Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşti. Olayın görüntüleri, sosyal medyada ve ABD kanallarında geniş yankı uyandırdı.

Geçen yıl birine beyzbol sopasıyla saldırmaktan tutuklanan mahkum, önceki duruşmada suçunu kabul etti. Mahkeme salonundaki kameraya yansıyan görüntülerde, beyaz kazak ve koyu renk pantolonlu mahkum, avukatının yanı başında yargıçtan merhamet diledi. Mahkum, 'Ben isyankar biri değilim' diyerek, doğruyu yapmaktan asla vazgeçmediğini ve hapse gitmeyi hak etmediğini savundu.





BERAAT EDEMEDİ SALDIRIYA GEÇTİ

Redden'in avukatı, yargıçtan müvekkilinin şartlı tahliye edilmesini istedi ancak Yargıç Holthus talebi reddetti. Yargıç, "Bence başka bir şey denemenin vakti geldi" diye cevap verdi.

30 yaşındaki mahkum, yargıç kendisini hapse mahkum ettiğini söyleyince yerinden fırladı ve kürsüye doğru atladı. Görüntülerde Yargıç Holthus'un saldırıdan kaçarken sandalyeden düştüğü ve güvenlik görevlilerinin adamı durdurmaya çalışırken yumruk yediği görüldü.

SALDIRIYI ENGELLEMEYE ÇALIŞAN GÖREVLİ YARALANDI

Sanığı zapt etmeye çalışan bir görevli, alnında kesik ve omzunda çıkık olduğu için hastaneye götürüldü. Yetkililer, yargıcın hafifçe yaralandığını ifade ederken mahkemeden yapılan açıklamada, "Sanığı kontrol altına alan herkesin yürekli davrandığını takdir ediyoruz. Tüm protokollerimizi tekrar inceleyeceğiz, yargıyı, halkı ve çalışanlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuşuldu.