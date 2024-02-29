Bist 100
9.137,25 0%
DOLAR
31,23 0,08%
EURO
33,97 0,31%
ALTIN
2.031,4 0,05%

Mahkemeden emsal niteliğinde karar: Eve haciz getiren eş kusurlu sayıldı

Eve haciz gelmesine sebep olan, eşinin haberi olmadan kredi çeken koca, Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi tarafından boşanma davasında tam kusurlu sayıldı ve tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:56
Mahkemeden emsal niteliğinde karar: Eve haciz getiren eş kusurlu sayıldı

Evliliklerinin temelinden çatladığını ileri süren G.L. ve K.L. isimli Adanalı çift, birbirlerine boşanma davası açtı. G.L, eşinin haberi olmadan kredi alıp, borca girdiğini ve eve haciz işlemi yapıldığını ifade etti.

Boşanmalarına yerel mahkeme karar veren çiftin dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi onayladıktan sonra Yargıtay’a ulaştı. G.L, eşinin ku­su­ru, taz­mi­nat ve na­fa­ka mik­ta­rı­nı; K.L ise boşanma da­va­sı­nın red­di­ni temyiz etti. Yargıtay, dosyayı inceledikten sonra bozma kararı aldı.

Ki­şi­lik hak­kı­na zarar ve­ren olay­lar ne­de­niy­le bo­şan­ma­ya ka­rar ve­ri­len ta­ra­fın, ku­sur­lu ta­raf­tan ma­ne­vi taz­mi­nat ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni açık­la­yan Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, K.L.'nin eşinin haberi olmadan kredi alıp, eve haciz işlemi yapılmasına sebep olduğu için tam kusurlu bulunduğunu ve tazminat ödemek zorunda olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye bir değil üç emekli maaşı birden bağlanıyor! Sırrı öğrenenler hemen SGK'ya koşacak
2
Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak
3
Eksik primden emekli olamayanlara yeni şans doğdu! Listeye yeniden bakın: Hakkınız olabilir!
4
Suriye'de teröristlerin saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti
5
Söke'deki 'Kesik Baş' cinayet zanlısının diş hekimi olduğu ortaya çıktı
6
ABD'nin F-16 teklif mektubu Bakanlığa ulaştı: Mektupta yer alanlara yönelik incelemeler başladı
7
Gazze soykırımında emirlere uymayan 9 İsrail askeri birlikten çıkarıldı

PTT'den emekliye kıyak! Acilen gidene 4100 TL-4600 TL hızlıca yatırılacak

BİM çıldırdı! Ramazan ayına stok yapmak isteyen 5 Mart' ta koştur koştur gidecek! Baklagillerde tarihi indirim

PlayStation Plus’ta Bu Ay Fırsat Var! 2 Bin TL Değerindeki Oyunlar Ücretsiz: Mart Ayında 4 Oyun Bedava!

Hyundai’den müthiş indirim! O modelinde 220 bin TL’ye varan fiyat avantajı! Tiggo 8 Pro’yu geride bıraktı!

Badana masrafından kurtaran temizlik tüyosu! Duvardaki kiri ve lekeleri silgi gibi silecek

Hayalleriniz cebinize uysun! Kamu Bankası'ndan 1.200 TL - 1.500 TL destek!

Her yerde 150 TL’ye satılan kağıt havluyu 99 TL’ye alacaksınız! Stok yapmaya hazır olun

28 yıkama çamaşır deterjanı o markette 84 TL’ye düşüyor! Koştur koştur gidenler uygun fiyattan yararlanacak

Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu personellerini arıyor! İyi maaşla hemen işe alım yapılacak

PTT'den dev destek! O bireylere yüzde 30 fırsatı açıklandı

Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar

Soğanın Mucizevi Etkisi: Kulak Ağrısı ve İltihabına Son!