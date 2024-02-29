Mahkemeden emsal niteliğinde karar: Eve haciz getiren eş kusurlu sayıldı

Evliliklerinin temelinden çatladığını ileri süren G.L. ve K.L. isimli Adanalı çift, birbirlerine boşanma davası açtı. G.L, eşinin haberi olmadan kredi alıp, borca girdiğini ve eve haciz işlemi yapıldığını ifade etti.
Boşanmalarına yerel mahkeme karar veren çiftin dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi onayladıktan sonra Yargıtay’a ulaştı. G.L, eşinin kusuru, tazminat ve nafaka miktarını; K.L ise boşanma davasının reddini temyiz etti. Yargıtay, dosyayı inceledikten sonra bozma kararı aldı.
Kişilik hakkına zarar veren olaylar nedeniyle boşanmaya karar verilen tarafın, kusurlu taraftan manevi tazminat talebinde bulunabileceğini açıklayan Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, K.L.'nin eşinin haberi olmadan kredi alıp, eve haciz işlemi yapılmasına sebep olduğu için tam kusurlu bulunduğunu ve tazminat ödemek zorunda olduğunu kaydetti.