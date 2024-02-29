Mahkemeden emsal niteliğinde karar: Eve haciz getiren eş kusurlu sayıldı

Evliliklerinin temelinden çatladığını ileri süren G.L. ve K.L. isimli Adanalı çift, birbirlerine boşanma davası açtı. G.L, eşinin haberi olmadan kredi alıp, borca girdiğini ve eve haciz işlemi yapıldığını ifade etti.

Boşanmalarına yerel mahkeme karar veren çiftin dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi onayladıktan sonra Yargıtay’a ulaştı. G.L, eşinin ku­su­ru, taz­mi­nat ve na­fa­ka mik­ta­rı­nı; K.L ise boşanma da­va­sı­nın red­di­ni temyiz etti. Yargıtay, dosyayı inceledikten sonra bozma kararı aldı.

Ki­şi­lik hak­kı­na zarar ve­ren olay­lar ne­de­niy­le bo­şan­ma­ya ka­rar ve­ri­len ta­ra­fın, ku­sur­lu ta­raf­tan ma­ne­vi taz­mi­nat ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni açık­la­yan Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, K.L.'nin eşinin haberi olmadan kredi alıp, eve haciz işlemi yapılmasına sebep olduğu için tam kusurlu bulunduğunu ve tazminat ödemek zorunda olduğunu kaydetti.