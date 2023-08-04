Mahkemeden İstanbulluları sevindiren 'iptal' kararı çıktı

İstanbul halkına güzel haber geldi. Kaşık Adası ile ilgili mahkeme 'iptal' kararı verdi. Burgazadası'nın hemen doğusunda bulunan Kaşık Adası, 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edilmiş ve yapılaşmaya açık hale getirilmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) planın iptali talebini kabul etti. Bu kararla birlikte ada, doğal sit alanı olarak korunacak ve yapılaşma engellenmiş olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bu olumlu gelişmeyi sosyal medya hesabında paylaşarak İstanbullulara müjdeledi. Kaşık Adası'nın korunması, doğal güzelliklerin ve çevrenin önemini vurgulayan bir adım olarak görülüyor. İBB'nin planın iptali talebi kabul edilerek ada için yapılaşma tehdidi ortadan kalkmış oldu. Bu haber, İstanbul halkı arasında sevinçle karşılandı ve doğal alanların korunması adına olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Ada, gelecek nesillere doğal zenginliklerin aktarılmasına ve doğayla uyumlu bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyacak. İşte detaylar...





İSTANBUL HALKI İÇİN MÜJDELİ HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Kaşık Adası hakkında önemli bilgiler verdi. Kaşık Adası, Burgazadası'nın hemen doğusunda bulunan küçük bir ada olup, geçmişte Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yerleşime açılmamıştır. Ada, 09.12.2009 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edilmiştir. İşte diğer ayrıntılar...





Ancak, daha sonra yapılan bir değişiklikle ada, Bakanlık Makam Olur'u ile onaylanarak Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilerek sit statüsü düşürülmüştür. Bu durum, ada üzerinde yapılaşmanın önünü açmıştır. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, sit statüsünün düşürülmesine karşı itiraz etmiş, ancak itirazları kabul edilmeyince dava süreci başlamıştır.

Ancak, sevindirici bir haber olarak, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Bakanlık işlemiyle yapılan düzenlemenin doğa ve yaban hayatı koruma ilkelerine, şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğunu tespit ederek, yapılan planın iptal istemini kabul etmiştir. Bu kararla birlikte Kaşık Adası, yapılaşmadan ve betonlaşmadan korunmuştur.

Bu olumlu gelişme, kamuoyuyla sevinçle paylaşılmıştır. Ada, doğal güzellikleriyle ve çevreye olan olumlu etkisiyle korunmuş ve gelecek nesillere aktarılmış olacaktır. İstanbul halkı, bu haberle doğal alanların korunmasına yönelik duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Bu kararla birlikte Kaşık Adası, kıymetli bir doğal miras olarak gelecek kuşaklara aktarılacak ve yapılaşma tehdidinden uzak kalacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli mücadelesi ve mahkeme kararı, doğanın korunması ve çevre bilincinin önemini vurgulamaktadır.