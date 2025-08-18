Mahmud Abbas, Filistin için 'Geçici Anayasa Komisyonu' Kararnamesi İmzaladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "geçici anayasa" hazırlamak amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı. Kararnameye ilişkin bilgiler, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından duyuruldu.

Komisyonun Görevi ve Kapsamı

Kararnameye göre kurulan komisyon, Filistin Ulusal Yönetimi’nden devlete geçiş sürecine yönelik bir anayasa taslağı hazırlayacak. Komisyonun hazırlayacağı metnin; bağımsızlık bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, Birleşmiş Milletler kararları ve insan hakları sözleşmeleri ile uyumlu olması hedefleniyor.

Süreç ve Zamanlama

Açıklamada, bu adımın İsrail saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin çekilmesi ve Filistin devletinin Gazze’de sorumluluğu devralmasının ardından yapılacak genel seçimler ile eylülde düzenlenecek uluslararası barış konferansına hazırlık kapsamında atıldığı belirtildi.

Toplumsal Katılım ve Yapı

Kararname ile anayasa taslağının hazırlanmasında geniş toplumsal katılımın sağlanması amacıyla teknik alt komisyonlar oluşturulacak ve halkın görüşlerini iletebileceği bir çevrim içi platform kurulması öngörüldü.

Komisyon Başkanı ve Üyeler

Komisyon Başkanlığına hukukçu Muhammed el-Hac Kasım getirildi. Komisyonun 17 kişiden oluştuğu ve üyeler arasında siyasetçi ile hukukçuların yer aldığı kaydedildi.

Uluslararası Gelişmeler

Haberde ayrıca, aralarında Fransa'nın da bulunduğu Avrupa'dan 15 ülkenin 30 Temmuz’da yaptıkları ortak açıklamada Filistin devletini tanıyacaklarını duyurduğu hatırlatıldı. Buna göre Eylül ayında BM Genel Kurulu marjında Filistin’e uluslararası tanınırlık sağlanmasına yönelik adımların atılmasının beklendiği belirtildi.