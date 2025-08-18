DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Mahmud Abbas, Filistin için 'Geçici Anayasa Komisyonu' Kararnamesi İmzaladı

Mahmud Abbas, Filistin'de 'geçici anayasa' hazırlamak üzere 17 kişilik komisyon kurdu; süreçte geniş toplumsal katılım ve çevrim içi platform öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:56
Mahmud Abbas, Filistin için 'Geçici Anayasa Komisyonu' Kararnamesi İmzaladı

Mahmud Abbas, Filistin için 'Geçici Anayasa Komisyonu' Kararnamesi İmzaladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "geçici anayasa" hazırlamak amacıyla bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname yayımladı. Kararnameye ilişkin bilgiler, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından duyuruldu.

Komisyonun Görevi ve Kapsamı

Kararnameye göre kurulan komisyon, Filistin Ulusal Yönetimi’nden devlete geçiş sürecine yönelik bir anayasa taslağı hazırlayacak. Komisyonun hazırlayacağı metnin; bağımsızlık bildirgesi, uluslararası hukuk ilkeleri, Birleşmiş Milletler kararları ve insan hakları sözleşmeleri ile uyumlu olması hedefleniyor.

Süreç ve Zamanlama

Açıklamada, bu adımın İsrail saldırılarının sona ermesi, işgal güçlerinin çekilmesi ve Filistin devletinin Gazze’de sorumluluğu devralmasının ardından yapılacak genel seçimler ile eylülde düzenlenecek uluslararası barış konferansına hazırlık kapsamında atıldığı belirtildi.

Toplumsal Katılım ve Yapı

Kararname ile anayasa taslağının hazırlanmasında geniş toplumsal katılımın sağlanması amacıyla teknik alt komisyonlar oluşturulacak ve halkın görüşlerini iletebileceği bir çevrim içi platform kurulması öngörüldü.

Komisyon Başkanı ve Üyeler

Komisyon Başkanlığına hukukçu Muhammed el-Hac Kasım getirildi. Komisyonun 17 kişiden oluştuğu ve üyeler arasında siyasetçi ile hukukçuların yer aldığı kaydedildi.

Uluslararası Gelişmeler

Haberde ayrıca, aralarında Fransa'nın da bulunduğu Avrupa'dan 15 ülkenin 30 Temmuz’da yaptıkları ortak açıklamada Filistin devletini tanıyacaklarını duyurduğu hatırlatıldı. Buna göre Eylül ayında BM Genel Kurulu marjında Filistin’e uluslararası tanınırlık sağlanmasına yönelik adımların atılmasının beklendiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri