Mahmud Abbas, Filistin'in Yetkilerini Vurguladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan önemli açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'deki yetkilerin sadece Filistin Devleti'ne ait olduğunu vurguladı. Abbas, bu açıklamayı Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yaptı.

Önemli görüşmeler

Abbas, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin topraklarına yönelik yaşanan saldırılara dair bilgi paylaşımında bulundu.

Abbas, "Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze'de yetki sahibi, Filistin devletidir. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarına karşı çağrı

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara ve Batı Şeria'daki askeri faaliyetlere dikkat çeken Abbas, "Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi gerekiyor. Ayrıca İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yeniden inşanın gerçekleşmesi ve işgali sona erdirecek siyasi bir sürece geçilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.