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Mahmud Abbas Gazze Ziyareti İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze ziyareti için uluslararası destek arayışında.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:04
Mahmud Abbas Gazze Ziyareti İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Gazze Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yönetiminin Gazze'ye gerçekleştireceği ziyaret için hazırlıkların devam ettiğini duyurdu. Bu açıklama, Filistin haber ajansı WAFA'ya yansıdı.

Toplantıda Gazze Vurgusu

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, Ramallah'ta Abbas başkanlığında toplandı. Toplantıda, Abbas, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için uluslararası ve Arap desteği almak amacıyla Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.

Gazze Ziyareti İçin Hazırlıklar

Gazze'de Filistin yönetiminin tüm görevleri üstlenmesi adına planlanan Gazze ziyareti hakkında konuşan Abbas, bu ziyaret için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleri, uluslararası liderlere ve özgür insanlara, 'İsrail'in ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarla çocuk, kadın ve yaşlıların öldürülmesini' durdurmak için Gazze ziyaretini destekleme çağrısında bulundu.

Uluslararası Topluma Acil Müdahale Çağrısı

Komite ayrıca, Batı Şeria'daki saldırılar ve toplu cezalandırma politikalarının durdurulması için uluslararası topluma acil müdahale yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, uluslararası hukuk kuruluşlarını, İsrail hapishanelerinde kötü muameleye maruz kalan Filistinli mahkumlar için sorumluluk almaya çağırdı.

Abbas'ın Gazze'ye Gitme Kararı

Abbas, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye gitme kararını alarak, 'Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle tüm Filistin yönetimi olarak Gazze'ye gitme kararı aldık' demişti.

Abbas, 'Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız, Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil.' ifadelerine yer vererek, BMGK'ya güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaşmaları için çağrıda bulunmuştu.

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