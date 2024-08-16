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Mahmud Abbas'ın Gazze Ziyareti Dünyada Yankı Buldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Gazze'ye gideceğini açıkladı. Açıklama dünya basınında geniş yankı buldu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:53
Mahmud Abbas'ın Gazze Ziyareti Dünyada Yankı Buldu

Abbas'ın Gazze Ziyareti Hakkındaki Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Gazze'ye yapacağı ziyareti duyurdu. Bu açıklama, dünya genelinde büyük ses getirdi.

Dünya Basınında Yer Buldu

Associated Press (AP), Abbas'ın TBMM konuşmasının detaylarını aktardı ve Abbas'ın Gazze'ye gitme kararının altını çizdi. Açıklamasında, "Müslüman liderleri yanına davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Washington Post (WP) ise "Abbas, Gazze ziyaretini açıkladı ve Müslüman liderleri katılmaya çağırdı" başlığıyla haberi duyurdu. Yapılan açıklamalarda, "Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil," dedi.

Avrupa ve Rusya'dan Tepkiler

İngiliz ajansı Reuters ise Abbas'ın Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edileceğini belirttiğini aktardı. Fransız basınından Le Monde, Abbas'ın konuşmasının Türk vekiller tarafından alkışlandığını ifade etti.

Rus haber ajansı Tass, Abbas'ın Gazze'nin “Filistin'in ayrılmaz bir parçası” olduğunu söylediği yönünde bilgiler paylaştı.

İsrail Medyasının Yorumu

İsrail basınında da Abbas'ın konuşmasına geniş yer verildi; Yediot Aharonot, "Abbas, Gazze'ye gitme kararını açıkladı" başlığıyla okuyucularına ulaştı.

Gazze'ye Girişin Zorluğu

Konuşmasında, Gazze Şeridi'ne girişin zorluğuna dikkat çeken Abbas, "Hayatımıza mal olsa bile Gazze'ye gideceğim" dedi ve BMGK'ya uluslararası desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, en az 40 bin Filistinliden 16 bin 314'ünün çocuk olduğu bildiriliyor. Bu durum, Gazze'nin mevcut halini ve insanlık dramını gözler önüne seriyor.

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