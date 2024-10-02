Mahmud Abbas, İsmail Heniyye'nin Oğullarıyla Doha'da Buluştu

Mahmud Abbas, Heniyye'nin Oğullarıyla Buluştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 31 Temmuz tarihinde Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğullarıyla Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede Önemli Mesajlar Verildi

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirilen habere göre, Abbas, Heniyye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Görüşmese, Abbas, Heniyye'nin Filistin direnişindeki önemine vurgu yaparak, İsrail'in ihlallerine karşı Filistin halkının mücadelesinin süreceğine dair kararlılığını dile getirdi.

Başsağlığı Mesajı

Abbas, babalarının vefatından dolayı Heniyye'nin oğullarına derin bir üzüntüyle başsağlığı diledi.

İsmail Heniyye'nin Tahran'daki Suikastı

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. Tahran'da bir konutta misafir olduğu sırada 31 Temmuz'da düzenlenen suikasta hedef oldu ve hayatını kaybetti.