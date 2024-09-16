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Mahmud Abbas İspanya'yı Ziyaret Edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 18 Eylül'de Madrid'de resmi bir ziyarette bulunacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:44
Mahmud Abbas İspanya'yı Ziyaret Edecek

Mahmud Abbas, İspanya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 18 Eylül 2023 tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'i ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bu ziyaret, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanımasının ardından gelmekte.

İlk Büyükelçi Hüsnü Abdulvahid'den Açıklama

Hüsnü Abdulvahid, İspanya'nın Filistin'in Madrid'deki ilk büyükelçisi olarak, güven mektubunu Kral 6. Felipe'ye sundu. Basına açıklama yapan Abdulvahid, Mahmud Abbas'ın İspanya'ya yapacağı bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Abdulvahid, "İspanya ve Filistin arasındaki ikili ilişkiler doğru yolda ilerliyor ve bu, sadece barışın sağlanması için bir siyasi çözüm arayışıdır." açıklamasında bulundu. Ayrıca, İspanya'nın Filistin'e sunduğu sürekli ve koşulsuz destek nedeniyle şükranlarını ifade etti.

İki Ülke Arasında Zirve Beklentisi

Büyükelçi Abdulvahid, Abbas'ın Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez ile görüşeceğini belirtti. Bunun yanı sıra, Filistin'in tanınmasının ardından, yıl sonundan önce iki ülke arasındaki ilk hükümetler arası zirvenin gerçekleştirileceği öngörülüyor.

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Mahmud Abbas İspanya'yı Ziyaret Edecek

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