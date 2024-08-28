Mahmud Abbas Suudi Arabistan Ziyaretini İptal Edip Ramallah'a Döndü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan'ı Terk Ediyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılar sebebiyle Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı.

Önemli Görüşme

Abbas, salı günü başlayan bu ziyareti sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Ancak yaşanan olaylar nedeniyle dönüş kararı almak zorunda kaldı.

İsrail Saldırıları Sonrası Gelişmeler

Bugün sabah saatlerinde, İsrail ordusu Batı Şeria’ya yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı ve bu saldırılar sonucunda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralanan bulunurken, bazılarının durumu oldukça kritik.

İsrail'in Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlediği saldırılar, Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı, Kalkilya ve diğer bazı beldelere yönelik baskınlarla devam etti.