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Mahmud Abbas'tan İsrail'in BM Üyeliğine Sert Çağrı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması için uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:51
Mahmud Abbas'tan İsrail'in BM Üyeliğine Sert Çağrı

Mahmud Abbas'tan Önemli Açıklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması için İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini bildirdi.

İİT-Arap Birliği Zirvesinde Vurgular

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşan Abbas, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının ABD desteğiyle sürdüğünü belirtti. Ayrıca, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmakta başarısız olmakla eleştirdi.

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nin BMGK ve BM Genel Kurulu'na hitaben, "Uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'in BM üyeliğini askıya almaları" çağrısında bulundu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik terör eylemlerinin durdurulmasını talep eden Abbas, dünya ülkelerine İsrail ile ilişkilerini yeniden değerlendirmeleri ve yaptırım uygulamaları gerektiğini ifade etti.

UNRWA ve İki Devletli Çözüm

İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararını "felaket" olarak nitelendiren Abbas, UNRWA'yı güçlendirmenin ve mali koruma ağını sürdürmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca Riyad'ın başlattığı iki devletli çözüm ittifakına destek verdiklerini, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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