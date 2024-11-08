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Mahmud Abbas Trump ile Barış İçin İşbirliği Yapmaya Hazır

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump ile adil barış için işbirliği yapacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:10
Mahmud Abbas Trump ile Barış İçin İşbirliği Yapmaya Hazır

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barış sağlamak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliğine açık olduğunu duyurdu.

Görüşme Detayları

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, Abbas ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede, Abbas, barış süreci için Trump ile birlikte hareket etme isteğini dile getirdi.

Trump’ın Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump ise, görüşme sırasında savaşın sona ermesi için çalışacağını ve bölgedeki barışın sağlanması için Abbas ile birlikte, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası aktörlerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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