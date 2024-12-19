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Mahmud Abbas, Uluslararası Adalet için Tek Standart Çağrısı Yaptı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kahire'de uluslararası adaletin tek standartla sağlanması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:48
Mahmud Abbas, Uluslararası Adalet için Tek Standart Çağrısı Yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası adaletin tek standartla hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası hukuku ihlal edenlerin yargılanması gerektiğini belirtti. Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nde "Gazze ve Lübnan" konulu oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Abbas, konuşmasında, "İşgal devleti İsrail'in Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'de yaptıkları gibi uluslararası hukuku ihlal eden herkesin yargılanması ve cezalandırılması gerekir," dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle öncelikli talepleri arasında ateşkes yer aldığını ifade eden Abbas, ancak ABD'nin bu konuda çıkan vetolarının ateşkesin sağlanmasına engel olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar neticesinde yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 45 bin 129 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 107 bin 338 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alınmasıyla sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edildi.

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