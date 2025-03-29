Mahmud Halil'in İlk Duruşmasında Tahliye Kararı Çıkmadı

Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in Duruşmasında İlk Karar

ABD'de, Filistin yanlısı gösterilere öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mahmud Halil'in ilk duruşmasında, mahkeme hapisliğinin devamına karar verdi. Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, New Jersey eyaletinde düzenlenen duruşmada Halil'in Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmaya devam etmesine hükmetti.

Duruşma Detayları

Duruşma, Halil'in hamile eşi Noor Abdalla’nın da katılımıyla bir saat sürdü. Mahkeme, Halil'in serbest bırakılması yönündeki argümanları dinlemeyi reddetti. Halil'in avukatı Ramzi Kassem ise duruşma sonrasında verdiği demeçte, Abdalla'nın Halil'in yokluğunda oldukça zor bir dönem geçirdiğini ifade ederek müvekilinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

İlk Duruşma Öncesi Gözaltı Süreci

Halil, New York'taki Columbia Üniversitesi'ne ait bir apartman binasından ICE ekipleri tarafından gözaltına alınmasının üzerinden iki haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen hala Louisiana'daki ICE tesisinde tutuluyor.

Destek Gösterileri

Öte yandan, duruşmanın yapıldığı mahkeme binasının önünde yüzlerce kişi, Mahmud Halil için destek gösterisinde bulundu. Göstericiler, Halil'in serbest bırakılması yönünde taleplerini dile getirirken, eski Başkan Donald Trump ve yönetimi tarafından uluslararası öğrencilere yönelik sert tutumu eleştirdi.

Halil'in Tutuklanma Süreci

Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girdiği sırada gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kart sahibi bir daimi ikametgah sahibi olmasına ve eşinin ABD vatandaşı olmasına rağmen tutuklandığını belirtmiştir. Aynı zamanda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'te, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" şeklinde bir ifade kullanmıştır.

Halil'in avukatlarının mahkemeye başvurması sonucu bir yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici bir engel kararı koymuştur.