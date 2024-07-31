Mahmut Abbas Türkiye'ye Geliyor

Filistin Devlet Başkanı Türkiye'ye Geliyor

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda Konuşacak

Bu ziyaret sırasında Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu önemli olay, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Önemli Bir Ziyaret

Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da derinleşmesine olanak tanıyacak.