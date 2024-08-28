Mahmut Arıkan'dan Güçlü Türkiye Vurgusu

Mahmut Arıkan'dan Basın Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ağustos Ayının Tarihsel Önemi

Arıkan, konuşmasında Ağustos ayının tarih boyunca sayısız zaferle taçlandığını vurgulayarak, "Ağustos, 1071'de Malazgirt, 1389'da Kosova, 1514'de Çaldıran ve 1922'de Büyük Taarruz gibi büyük başarılarla dolu bir aydır," ifadelerini kullandı.

Ahlat'taki Kabine Toplantısına Tepki

Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına değinen Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılmasına ilişkin şu yorumda bulundu: "Ahlat'ın asıl ihtiyacı, 1071 metrekarelik bir köşk değil, bu bölgede 1071 insanımızın çalışabileceği fabrikalardır."

Arıkan, "Güçlü Türkiye, kaynakları tüketen saraylarla değil, üretken fabrikalarla inşa edilecektir," diyerek, ülkenin kalkınmasının sanayiye dayalı üretimle mümkün olacağını vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.