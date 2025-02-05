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Mahmut Arıkan: "Keşmir Sorunu 2,5 Milyar İslam Aleminin Kan Kaybetmesi Demektir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Keşmir Dayanışma Günü'nde İslam alemi için Keşmir sorununun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:55
Mahmut Arıkan: "Keşmir Sorunu 2,5 Milyar İslam Aleminin Kan Kaybetmesi Demektir"

Keşmir Sorunu ve İslam Alemi Üzerindeki Etkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Keşmir Sorunu Demek, 2,5 Milyar İslam Aleminin Kan Kaybetmesi Demektir" diyerek, Keşmir meselesinin önemine vurgu yaptı.

Bu açıklamalar, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Merkezi'nde düzenlenen "Keşmir Dayanışma Günü" programında yapıldı. Arıkan, İslam ülkeleri ortak bir duruş sergilemedikçe, Keşmir sorununun çözülemeyeceğini ve zulmün artarak devam edeceğini ifade etti.

1947'den Beri Süregelen Zulüm

Arıkan, Keşmir'de yaşanan baskı ve zulmün 1947'den beri sürdüğüne dikkat çekerek, bu durumun bölgedeki savaş baronları ve diğer aktörlere büyük faydalar sağladığını belirtti.

Emperyal Planlar ve Keşmir

Keşmir meselesinin, yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmadığını söyleyen Arıkan, Pakistan ve Hindistan'ın da sürekli küresel güçlerin kaos planlarının hedefi olduğunu belirtti. "Keşmir sorunu demek, 2,5 milyar İslam aleminin kan kaybetmesi demektir. Bu yüzden, Pakistan ve Keşmir halkının yararına olan her türlü çözüm çabasını destekliyoruz" dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Merkezi'nde "Keşmir Dayanışma Günü" programı...

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Merkezi'nde "Keşmir Dayanışma Günü" programı düzenlendi. Programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada konuşma yaptı.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Merkezi'nde "Keşmir Dayanışma Günü" programı...

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Merkezi'nde "Keşmir Dayanışma Günü" programı düzenlendi. Programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada konuşma yaptı.

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