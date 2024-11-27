Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanlığına Mazbatasını Aldı

Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanlığı Mazbatasını Aldı

Saadet Partisi, 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan olarak seçilen Mahmut Arıkan, düzenlenen bir törenle mazbatasını aldı. Arıkan, partinin genel merkezindeki etkinlikte, mazbatasını Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'dan teslim alarak resmi olarak göreve başladı.

Kongre Sonrası İlk Açıklamalar

Törende konuşma yapan Arıkan, kongrenin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yenilikçi bir döneme başlayacaklarını belirten Arıkan, "81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde tam manasıyla teşkilatlanma mecburiyetindeyiz. Biz geçmişte bu işleri başardık, sadece geçmişte yaptığımız başarıyı tekrar edeceğiz." dedi.

Yeni Projeler ve Hedefler

Gelecek günlerde partinin başkanlık divanını açıklayacağını kaydeden Mahmut Arıkan, "Milli Görüş kuruluşlarımızla, genel merkez kademelerimizle ve tüm il ile ilçe teşkilatlarımızla birlikte sahaya çıkacağız, projelerimizi anlatacağız. Kavga siyaseti yapmayacağız. İddialaşmak değil, ikna etmek için insanlarımızın yüreğine dokunmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Kararsız Seçmenlere Vurgu

Ayrıca, Türkiye'deki kararsız seçmen oranının %34 düzeyinde olduğuna dikkat çeken Arıkan, "Bu insanlara geçmişteki başarıları anlatarak oy isteyebilecek tek parti Saadet Partisidir." diyerek, partinin gelecekteki seçim stratejisine dair ipuçları verdi.

Arıkan, konuşmasının ardından partyilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Mahmut Arıkan (sağda), törenle mazbatasını aldı. Arıkan, parti genel merkezindeki törende, Genel Başkanlık mazbatasını, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'dan alarak görevine başladı.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Mahmut Arıkan (sağda), törenle mazbatasını aldı. Arıkan, parti genel merkezindeki törende, Genel Başkanlık mazbatasını, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'dan alarak görevine başladı.