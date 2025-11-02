Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yeniden Oluşturulsun

HAK-İŞ Başkanı Arslan’dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş’in Antalya Manavgat’taki Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının değiştirilmeden oluşturulacak asgari ücret kararına itiraz ettiklerini açıkladı.

Komisyon yapısına ilişkin itiraz ve talep

Arslan, konuşmasında komisyonun mevcut yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkmayacağını uzun süredir söylediklerini belirtti. "Bu dönem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden oluşturulacak asgari ücret belirlenmesine itirazımız var." diyen Arslan, hükümetten ve ilgili kamu kurumlarından beklentisini net ifade etti: "Hükümetin, Sayın Bakan'ın ve ilgililerin, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor."

Arslan ayrıca, HAK-İŞ’in 50 yıllık çabalarının sonunda bazı konfederasyonların taleplerine ortak olmaya başladığını vurguladı: "Artık 3 konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde 3 konfederasyon belki ortak belki ayrı ayrı açıklama yapacağız."

HAK-İŞ’in 50. yıl etkinliği ve sendikal çalışma

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, HAK-İŞ’in 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle yurt dışından gelen kutlama mesajlarının yer aldığı bir video gösterimi gerçekleştirildi. Arslan, bu süreçte HAK-İŞ’in asgari ücret mücadelesini vurguladı ve konfederasyonlara teşekkür etti.

Ev işçileri, örgütlenme ve emeklilik talepleri

Arslan, sendikal hareketin güç kazanması için kayıt dışı istihdam, iş güvencesi eksikliği ve iş güvenliği sorunlarının aşılması gerektiğini söyledi. HAK-İŞ’in ev işçiliğinde dünyada bir ilke imza attığını belirten Arslan, "Toplam 77 bin ev işçisini sendika bünyesine kattık." bilgisini paylaştı ve hedeflerini açıkladı: "Ocak 2026'da 100 bin üye ile ev işçilerini sendikamız safına katmış olacağız."

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğiyle bu kişilere toplu sözleşme hakkı verilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Arslan, emeklilik konusundaki taleplerini ise şu sözlerle özetledi: "Katsayı sisteminden kaynaklı sorundan dolayı emekli maaşları düşüyor. Bunun giderilmesi için iki maddelik bir düzenleme yapılabilir. Emekli maaşlarının hiç değilse asgari ücret seviyesine getirilmesi ve yeni emekli olacakların kayıplarının giderilmesi konusunda düzenleme yapılması talebimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."

Arslan ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kararları alınırken konfederasyonların görüşlerinin alınmadığını belirterek, "3 konfederasyonun en azından bu konuda davet edilip 'Bizim bir önerimiz var ne diyorsunuz?' diye sorulması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde başladı.