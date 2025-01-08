Mahmut Özer, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mahmut Özer, Yılın Kareleri Oylamasında

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2024 yılına damga vuran olaylara dair düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oylama Detayları

Özer, AA'nın muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony gibi kuruluşların katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Oy Verdiği Fotoğraflar

Oylama sırasında Özer, aşağıdaki fotoğraflara oy verdi:

Haber kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafı,

kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafı, Spor kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafı,

kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafı, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Samir Jordamovic'in "Umut var" fotoğrafı,

kategorisinde Samir Jordamovic'in "Umut var" fotoğrafı, Günlük Hayat kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı,

kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı, Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafı.

Özer'in Açıklamaları

Oylamanın ardından açıklama yapan Özer, AA'nın, Türkiye ve dünyaya doğru haberler ulaştırma konusundaki çabalarına dikkat çekti. AA'nın başarılarını takdirle karşıladığını ifade eden Özer, "AA yöneticileri ve tüm emekçi kadrolarını tebrik ediyoruz. Türkiye büyüdükçe, AA da büyüyor. AA, Türkiye'nin bölgede ve dünyada barışı sağlamak için yaptığı hamlelerin dünya kamuoyuna ulaşmasında önemli bir katkı sağlıyor," dedi.

Özer, ayrıca, AA'nın yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde güçlü bir organizasyona sahip olduğunu belirtti. Özelikle İsrail'in Gazze'deki katliamlarını duyurma konusunda AA'nın yaptığı çalışmaların kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.