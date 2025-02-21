Mahruki'nin Hapis Cezası Açıklaması Geri Bırakıldı

Mahruki'ye Hapis Cezası Açıklamasında Gecikme

Sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında kurulan 11 ay 20 gün hapse ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Mahruki ve avukatı katıldı. Savunması sorulan Mahruki, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Kararının Detayları

Davayı karara bağlayan hakim, Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 2 ay hapse çarptırılmasına hükmetti. Ancak takdiri indirimle bu ceza 11 ay 20 gün'e düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İddianameden Bilgiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtilmektedir.

Ayrıca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın herkese açık olması ve birçok kişi tarafından görülebilmesi nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edilmektedir. Paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında, eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu vurgulanmaktadır.

İddianamede, Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. Bunun yanı sıra, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan da soruşturma yürütülmektedir.