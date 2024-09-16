Mahsa Emini'nin Ölümünün İkinci Yıldönümünde İran'da Başörtüsü İhlalleri Artıyor

Mahsa Emini'nin Ölümü ve Ardında Yatan Gelişmeler

Mahsa Emini, 22 yaşında başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığında, yaşanan olaylar İran'da büyük protestolara yol açtı. 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke tarihinin en uzun süreli eylemleri arasında yer aldı.

Başörtüsü Denetimleri ve Toplumsal Tepkiler

Tahran'da özellikle başörtüsü kurallarına uymayanların oranı artarken, denetimler eskisi gibi fiziksel değil, güvenlik kameraları ve yüz tanıma sistemleri aracılığıyla yapılmaya başladı. İlk olarak Büyük İran Devrimi sırasında uygulanan zorunlu başörtüsü yasası, zamanla toplumda tartışmalara neden oldu.

Sıralı Olaylar ve Protestoların Yayılması

Mahsa Emini'nin cenazesinin ardından şehirlerde başlayan protestolar, ülke genelinde yaklaşık 80 noktaya yayıldı. Bu protestolar sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı.

Ölümler ve İdaf Kararları

Resmi makamlardan gelen açıklamalara göre, gösterilerde 500'den fazla gösterici ve yaklaşık 70 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Eylemlerle ilgili olarak pek çok idam kararı verildi. İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre, toplam ölü sayısının 537'ye ulaştığı bildiriliyor.

Başörtüsü Yasası Tartışmaları

Göstergeler, zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi veya tamamen kaldırılması yönünde tartışmalara yol açtı. 1979'dan beri yürürlükte olan bu yasa, zaman zaman İran toplumunda büyük huzursuzluklara neden oldu.

Güvenlik Önlemleri ve Sosyal Medyada Yükselen Tepkiler

Son dönemde, başkent Tahran'da bazı kadınlar, kamuya açık alanlarda başörtülerini çıkarmayı tercih ederken, güvenlik güçleri bu duruma müdahale etmeye devam ediyor. Haziran'da, kadın polisin iki gence zorla müdahale ettiği görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kamuoyundan tepki aldı.

İran lideri Ali Hamaney, zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların 'dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla' itham edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu olaylar, toplumda derin bir uçurum ve anlaşmazlık yaratarak İran'daki sosyal yapıyı etkilemeye devam ediyor.