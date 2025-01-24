Mahtumkulu Firaki Filmi New York Türkevi'nde Sanatseverlerle Buluştu

Türkmen mutasavvıf ve şair Mahtumkulu Firaki anısına, Özbekistan ve Türkmenistan ortak yapımı olarak hazırlanan 'Mahtumkulu Firaki' filmi, New York Türkevi'nde sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, filmdeki sanatçılar ve ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı.

4. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde büyük ödül kazanmış olan bu film, Türkevi'nin çok amaçlı konferans salonunda sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Türk Dünyasının Birliğini Pekiştiren Güçlü Bir Sembol

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ortak evimizde, Türk dünyasının kültürel zenginliklerini taçlandıran çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Bu film, yalnızca Türkmenistan ve Özbekistan'ın kültürel bağlarının derinliğini değil, aynı zamanda Türk dünyasının birliğini pekiştiren güçlü bir semboldür." dedi. Raev, Türk dünyasının zengin kültürünü aktarmanın önemine vurgu yaparak, Firaki'nin evrensel mesajlarının günümüzde de insanlığa ışık tuttuğunu ifade etti.

Raev, "Bugün dünyanın, Firaki gibi düşünürlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu açıdan, Mahtumkulu Firaki'yi izleyicilere harika bir şekilde aktaran bu eserde emeği geçen sanatçılarımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Türk Dünyasının Ortak Evi: Türkevi

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal ise, "Bugün bizim için mutlu bir gün. Türk dünyasının New York'taki evinde Türk dünyasını misafir ettik. Türkevi, sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk milletinin ve devletlerinin ortak evidir." dedi.

Filmin yönetmeni Erkinov Muzaffarkhon ise, projenin önemine değinerek, "Mahtumkulu Firaki'nin 300. yıl dönümü için çekilen bu film, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifi ile hayata geçirildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a da verdiği destekler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muzaffarkhon, filmin iki halkın birliğini ve bütün Türk dünyasının dayanışmasını gösterdiğine işaret ederek, "Bu projeyi Türkmenistan ve Özbekistan'da çektik. 50'den fazla çekim alanı oluşturarak, başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. Dillerimiz birbirine çok benziyor; dinimiz bir. Bu ortaklıklarımızı sinema aracılığıyla göstermek bizim için büyük bir onur. Gelecekte daha fazla tarihi film çekmeliyiz. Sinema sanatını ortak kültürümüzü sergilemek için değerlendirmeliyiz. Bugünkü etkinliğimizi New York'ta Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Türkevi'ni bizlere açtığı için minnettarız." dedi.

Filmin başrol oyuncusu Ahmet Amandurdyyev, "Büyük düşünürümüz Mahtumkulu Firaki'yi beyaz perdede canlandırmak benim için onur verici. Filmimiz, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde birincilik ödülü de aldı; bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu." şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında, TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkentleri" ve "Mahtumkulu Firaki" temalı fotoğraf sergisi de ziyaret edildi.