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“Mahzen-46” operasyonları sonucu 3 ayrı örgüt çökertildi: 100’den fazla gözaltı

Bursa merkezli olarak 13 ilde gerçekleştirilen “Mahzen-46” operasyonları ile ülke çapından faaliyet göstermekte olan 3 ayrı suç örgütü çökertilirken, örgütlerin elebaşları dahil olmak üzere 112 şüpheli ise yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:25
“Mahzen-46” operasyonları sonucu 3 ayrı örgüt çökertildi: 100’den fazla gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden “Mahzen-46” operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Bursa merkezli olarak toplam 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, birbirinden farklı 3 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda ise örgütlerin elebaşlarının da aralarında yer aldığı 112 kişi yakalandı.

Operasyonlar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlendi. Ülke genelinden faaliyet gösteren 3 suç örgütünün çökertildiği bu operasyonlarda; örgüt elebaşıları Fırat Erdal, Vedat Kıpçak ve Ersin Bulut’un da dahil olduğu 112 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa merkezli operasyonlarda şüphelilerin suç işlemek için örgüt kurma; uyuşturucu madde satma; kara para aklama; göçmen kaçakçılığı pek çok suça karışmış olduğu tespit edildi.

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