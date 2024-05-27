‘Mahzen-49’ operasyonları ile bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 30 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ‘Mahzen-49’ operasyonları, Çankırı merkezli olmak üzere Ankara ve İstanbul gibi illerin de aralarında yer aldığı 9 ilde birden gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti, yasa dışı silah ticareti, işyeri kurşunlama, tehdit ve korkutma gibi suçlara karıştığı belirlenen 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili gelişmeleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya, suç örgütünün elebaşı Durmuş Görmez’in de aralarında oluğu 30 kişinin yakalanmış olduğunu; operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca ve 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para, bir miktar uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini belirtti.