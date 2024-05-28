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“Mahzen-50” operasyonları ile iki ayrı suç örgütü çökertildi: 27 kişi tutuklandı

Çorum ve Sinop merkezli olmak üzere, 6 ilde düzenlenen “Mahzen-50” operasyonları sonucunda, Mustafa Demir’in elebaşı olduğu ve Yunus Emre Akyıldız ile Gözde Akyıldız’ın elebaşılığını yaptığı iki ayrı suç örgütü çökertildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:39
“Mahzen-50” operasyonları ile iki ayrı suç örgütü çökertildi: 27 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop ve Çorum merkezli olarak yürütülen “Mahzen-50” operasyonları hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre, Sinop merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda Mustafa Demir’in elebaşı olduğu suç örgütü çökertildi. Çorum merkezli operasyonlar sonucunda ise Yunus Emre Akyıldız ile Gözde Akyıldız’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi.

“Mahzen-50” operasyonları sonucunda, elebaşları da dahil olmak üzere toplam 39 şüpheli yakalandı ve bunlardan 27’si tutuklandı. Suçlardan elde edilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu.

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