Makasa Son: Yeni Trafik Yaptırımları Geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atanlara yönelik yeni idari yaptırımların yolda olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:45
Makasa Son: Yeni Trafik Yaptırımları Geliyor

Trafikte Makas Atmalara Sert Önlemler Gelecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte "makas atmaya" yönelik yeni yaptırımların geleceğini duyurdu. Yerlikaya, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi adına, idari yaptırımların artırılacağını, sürücü belgelerinin geri alınacağını ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Denetim Sonuçları İle İlgili Veriler

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Toplam 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini belirten Bakan, mevzuatta yasak olan çakar takarak araç süren 42 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

Hız ihlali nedeniyle 119 bin 400, periyodik muayenesi yapılmamış araçlar için 21 bin 955, emniyet kemeri takmayanlar için 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullananlar için 11 bin 477 ve zorunlu sigortası olmayan 6 bin 660 sürücüye işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, toplamda 462 bin 352 sürücüye ceza uygulandığını vurguladı.

Makasa Atmanın Cezası Artacak

Yine İçişleri Bakanı, 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen denetimlerde "makas atma" ihlali nedeniyle 12 bin 919 sürücüye işlem uygulandığını bildirdi. Bu konudaki yaptırımların artırılmasını kapsayan mevzuat çalışmaları ise son aşamalarına geldi.

Bakan Yerlikaya, "Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar." diyerek bu davranışın ciddiyetine dikkat çekti.

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