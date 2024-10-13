Makau'nun Yeni Baş Yöneticisi Sam Hou Fai Oldu

Makau'da Yeni Dönem

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi, tarihi bir karara imza atarak eski yargıç Sam Hou Fai'yi baş yönetici olarak seçti. Seçim Komitesi, 398 üyesinin 394'ü tarafından Sam'i destekleyerek onun yönetiminde yeni bir sayfa açılmasına onay verdi.

Tek Aday Olarak Seçim

Sam, Makau Nihai Temyiz Mahkemesi'nin eski başkanı olarak, bölgede gerçekleştirilen baş yönetici seçimlerine tek aday olarak katıldı. 20 Aralık'ta, Makau'nun Portekiz yönetiminden Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde görevine başlayacak. Pekin'in Desteklediği İsim

Seçimin arka planında Pekin'in belirleyici rolü dikkat çekiyor. Milyonlarca dolarlık kumarhane endüstrisi ile tanınan Makau, son yıllarda siyasi etkiler bakımından eleştirilerin odağı haline geldi. Sam, bu durumu değiştirmek ve ulusal kalkınmayı desteklemek için büyük hedeflere sahip.

Ekonomik Çeşitlenme Vurgusu

Yeni baş yönetici, göreve seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, 'Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak benim önceliğim' dedi. Ayrıca, 'Ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve ulusal kalkınma ile uyumlu hale getirmek' için çaba sarf edeceğini belirtti. Sam Hou Fai'nin Geçmişi

Sam, 1962 yılında Guangdong'da doğmuş ve 1986'dan bu yana Makau'da yaşamaktadır. 1999'dan beridir başkanlığını yürüttüğü Nihai Temyiz Mahkemesi ile, bölgede önemli bir isim haline gelmiştir. 25 yıldır yargı görevini sürdüren Sam, bu yıl Ağustos ayında görevinden ayrılarak baş yöneticilik için yola çıktı.