Mal varlıklarına el konulan fenomen Eylül Öztürk'ten aylık gelir açıklaması

Öne çıkan sosyal medya fenomenlerinden Eylül Öztürk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir video paylaşımı ile aylık gelirini takipçileriyle paylaştı. Öztürk, paylaşımında Aralık ayında bir e-ticaret sitesinden elde ettiği geliri açıkladı. Buna göre, Aralık ayında 384 bin TL kazanan fenomen, aynı zamanda geçmiş aylarda elde ettiği gelirleri de paylaştı. Öztürk'ün gelir tablosuna göre, Ağustos ayında 603 bin TL, Kasım ayında ise dikkat çekici bir şekilde 2 milyon 46 bin TL kazandığı ibaresi yer aldı.

Eylül Öztürk'ün gelirlerini paylaştığı bu video, Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonun ardından ortaya çıkan 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlerin gelirleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Öztürk'ün Amerika'da iddia edilen 10 dairelik yatırımının yanı sıra, bu kadar yüksek gelir elde etmesi de dikkatleri üzerine çekti. Fenomenin takipçileri, bu açıklamayla birlikte sosyal medya üzerinden kazançların ve yaşam tarzlarının nasıl şekillendiği konusundaki meraklarını daha da artırdı.

Kazançlarım hakkında bilgi vermek istiyorum. Önemli olan konu, bu kazançların vergisinin düzenli bir şekilde ödenip ödenmediği. Bu konudaki tüm belgeleri ve evrakları devlete sundum.

Sürekli gündemde olan konular arasında kara para ve fenomenlerin nasıl zenginleştikleri gibi konular var. Ben ise size sektörü ve sosyal medyanın önemini anlatmak istiyorum. Şu anda yaşadığımız dönem, sosyal medyanın altın çağı. Bir hikayem sadece bir günde 813 bin kez izleniyor. Bu durum, sosyal medyanın gücünü ve etkisini gösteriyor.





Eylül Öztürk, bazı YouTube hesaplarını örnek göstererek, normal görüntülenmelerinin düşük olduğunu ancak fenomenlerle ilgili yayınların büyük bir ilgi gördüğünü ifade etti. Öztürk, "Benim tek bir hikayem 1 milyona kadar çıkabiliyor. Onlar bir yayına reklam alıyor, ben ise profilimin içine defalarca reklam alabiliyorum." şeklinde konuşarak, sosyal medya dinamiklerindeki farklılıklara dikkat çekti.

Haberleri yapan isimlerin sosyal medyanın ve matematiğinin inceliklerine hakim olduklarını vurgulayan Öztürk, bu kişilerin aynı zamanda benzer işleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Öztürk, programlarına ekstra reklamlar alarak gelir elde etmenin yanı sıra birçok reklam firmasıyla iş birliği yaptığını da belirtti. "Burada önemli olan, ne kadar çok programınızı izletirseniz, o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bu işin matematiği bu." sözleriyle, sosyal medya platformlarında içerik üretenlerin izleyici kitlesini artırarak gelir elde etme stratejilerine değindi.