Malabadi Köprüsü'nde Dalışta Çok Sayıda Teknolojik Ürün ve Muskalar Bulundu

Malabadi Köprüsü'nde dalgıç operasyonunda teknolojik cihazlar ve muskalar çıktı
Batman'dan gelen ekiplerin sualtı çalışması kameraya yansıdı
Batman’dan itfaiye dalgıç ekipleri, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü mevkiinde dalış gerçekleştirdi.
Dalış kamerasına yansıyan görüntülerde, dronlardan cep telefonlarına kadar çok sayıda teknolojik ürün suyun altında bulunduğu görüldü.
Görüntülerdeki ekip çalışmasında, teknolojik ürünlerin yanı sıra muskalar da tespit edildi.
Olayın detaylarına dair görüntüler basına yansıdı; ekiplerin çalışması ve bulunan malzemeler kameraya kaydedildi.
