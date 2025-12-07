Malabadi Köprüsü'nde Dalışta Çok Sayıda Teknolojik Ürün ve Muskalar Bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü'nde Batman'dan gelen itfaiye dalgıç ekiplerinin dalışında çok sayıda teknolojik ürün ve muskalar bulundu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:36
Malabadi Köprüsü'nde Dalışta Çok Sayıda Teknolojik Ürün ve Muskalar Bulundu

Malabadi Köprüsü'nde dalgıç operasyonunda teknolojik cihazlar ve muskalar çıktı

Batman'dan gelen ekiplerin sualtı çalışması kameraya yansıdı

Batman’dan itfaiye dalgıç ekipleri, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü mevkiinde dalış gerçekleştirdi.

Dalış kamerasına yansıyan görüntülerde, dronlardan cep telefonlarına kadar çok sayıda teknolojik ürün suyun altında bulunduğu görüldü.

Görüntülerdeki ekip çalışmasında, teknolojik ürünlerin yanı sıra muskalar da tespit edildi.

Olayın detaylarına dair görüntüler basına yansıdı; ekiplerin çalışması ve bulunan malzemeler kameraya kaydedildi.

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE DALGIÇ EKİPLERİNİN SUALTI ÇALIŞMASINDA ÇOK SAYIDA TEKNOLOJİK ÜRÜNÜ...

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE DALGIÇ EKİPLERİNİN SUALTI ÇALIŞMASINDA ÇOK SAYIDA TEKNOLOJİK ÜRÜNÜ BULUNDU.

DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE DALGIÇ EKİPLERİNİN SUALTI ÇALIŞMASINDA ÇOK SAYIDA TEKNOLOJİK ÜRÜNÜ...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi