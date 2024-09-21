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Malakanların Tarihi Değirmeni: Kağızman'ın Köylülerine Hizmet Ediyor

Kağızman'da, Malakanlar'dan kalma su değirmeni, köylülerin tahıl ihtiyacını karşılayarak 100 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:07
Malakanların Tarihi Değirmeni: Kağızman'ın Köylülerine Hizmet Ediyor

Malakanların Tarihi Değirmeni

Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1878 yılında yerleşen Malakanlar'ın inşa ettiği su değirmeni, köylülerin tahıl ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz olarak çalışıyor.

Osmanlı-Rus Savaşı ve Malakanlar

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkaslardan Anadolu'ya sürgün edilen Malakanlar, savaş karşıtı bir duruş sergileyerek bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle önemli katkılarda bulundu.

Yerel Ekonomiye Katkı

Malakanlar, yerleştikleri Kars’ın birçok noktasında su değirmenleri kurarak, köylülerin tahılını öğütmeye başladı. Günümüzde Çilehane köyünde yer alan bu değirmen, asırlardır köylüler için un ve bulgur üretiminde kritik bir rol oynamaktadır.

Değirmenin Çalışma Prensibi

Dere kıyısında konumlanan su değirmenine çevre köylerden getirilen buğday ve arpalar, önce eleme işleminden geçirilmekte, ardından suyun gücüyle değirmen taşlarında öğütülmektedir. Burada ürünler, işçiler tarafından torbalanarak evlere ulaştırılmaktadır.

Bülent Aksu'nun Hikayesi

Değirmeni işleten Bülent Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dedesinin 1957 yılında Malakanlar'dan devraldığı bu tarihi değirmeni bugüne taşımaya çalıştığını” belirtti. Aksu, “Değirmen dedemden babama, babamdan da bana geçti, ben çalıştırıyorum. Ancak gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor,” şeklinde konuştu.

Aksu, yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren ve tarihi değirmenciliği devam ettiren bu işletmede, yılda 500 ton ürün öğütüldüğünü ve bu değirmenin teknoloji ile yarışır bir performansa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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