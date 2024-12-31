Malatya 2025'te Yeni Konut ve İş Yerlerine Kavuşuyor

2025’te Malatya'nın Yüzü Gülecek

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya'nın 2025 yılında yeni konut ve iş yerlerine kavuşacağını duyurdu. Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, "Depreme ve afete dirençli yeni konutların ve iş yerlerinin teslim edileceği bir yıl olacak." diyerek 2025'in şehir için önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Yeni Yıl, Yeni Umutlar

Yavuz, 2025'in Malatya’ya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini umut ettiklerini ifade etti ve şöyle devam etti: "Yeni yılın, umutların büyüdüğü ve geleceğe olan inancın pekiştiği bir yıl olmasını diliyorum. Bugün şehir genelindeki inşaat alanlarını ziyaret ederek, hızla yükselen binalarımızı yerinde gördüm. Bu gelişmelerle birlikte umutlarımız yeşeriyor.”

Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Vali Yavuz, şehirde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yılbaşına özel tedbirlerin alındığını duyurdu. 356 ekip ve 3,627 personel ile il genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Şehir giriş ve çıkışlarında görevli sayısının artırıldığını, merkezde ise 132 uygulama noktasında 492 personelin görev alacağını belirtti.

Afetzedeler İçin Destek

Ayrıca, konteyner kentlerde kalan afetzedelerin huzurunu sağlamak için 295 personel görevlendirildi. Yavuz, olumsuz durumlarla anında müdahale edilmesi için hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (ortada), Valilik'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İl Emniyet Müdürü Arif Çankal (solda) ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer (sağda) de hazır bulundu.