Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 11’nci Kez: 'Bir Kitap Bin Umut'

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 11’nci kez 'Bir Kitap Bin Umut' temasıyla 9 Kasım’a kadar sürüyor; 110 stant, 350’den fazla yayınevi, 350 yazar ve binlerce öğrenci katılıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:14
Bu yıl 11’ncisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, yüzlerce yayınevi ve yazarı Malatyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Fuar, 9 Kasıma kadar ilgiyle takip ediliyor.

Organizasyon ve tema

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde düzenlenen fuar, "Bir Kitap Bin Umut" temasıyla şehre yeni bir soluk getiriyor. Etkinlik, kültürel yaşamın canlanması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Alan, katılımcılar ve programlar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Fuarcılık Müdürü İrfan Polatbaş fuarın kent halkına iyi geldiğini vurguladı. Polatbaş şöyle dedi:

"6 Şubat depreminde ilimiz ciddi bir yıkım yaşadı. Şehri tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı’mız ve devletimizin gayretleriyle inşa ederken öğrencilerimizin, çocuklarımızın yetişmesi adına bu tarz kültürel faaliyetlerin olması gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz alan Büyükşehir Belediyemize ait 9 bin metrekarelik alanda sosyal donatı alanlarıyla birlikte 15 bin metrekarelik alandan bahsediyoruz. 110 stant alanında 350’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayınevi ev sahipliği yapıyoruz. Bu süre zarfında fuar alanında 350 yazarımız imza, okul programları, sivil toplum kuruluşlarımızla programlar ve yazar-okur buluşması etkinliğine katılıyorlar" dedi.

Toplumsal erişim ve destek

Polatbaş, fuarın yalnızca ticari bir etkinlik olmadığını belirterek sözlerine devam etti:

"Fuarımız sadece ticari bir faaliyet değil. Şehrin her kılcal damarına dokunabilecek etkinlikleri içinde barındırıyor. Malatya kitap okuma anlamında çok üst düzey bir yere sahip. Yazarlarımızı burada misafir ediyoruz. Şehrimizin hemen hemen her ilçesinde yazarlarımız okurlarıyla buluşuyor" şeklinde konuştu.

Fuar kapsamında 60 bin öğrencinin ücretsiz taşındığı, ayrıca 15 bin öğrenciye hediye çeki dağıtıldığı belirtildi. Polatbaş, fuarın 9 Kasım akşam saat 20.00'ye kadar açık olacağını ve tüm vatandaşları, öğrencileri ile kitapseverleri davet ettiklerini söyledi.

Malatya, kültürel etkinliklerle yarınlara hazırlanmaya çalışırken, fuar hem okur-yazar buluşmalarına hem de okul programlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

