Malatya Arapgir'de Amatör Balıkçı Gölette Yakaladığı Balığı Kediyle Paylaştı

Malatya Arapgir'de amatör balıkçı Akın Bilal Akkoç, gölette yakaladığı balığı aç olduğu değerlendirilen bir kediyle paylaştı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:45
Malatya Arapgir'de Amatör Balıkçı Gölette Yakaladığı Balığı Kediyle Paylaştı

Malatya Arapgir'de Amatör Balıkçı Gölette Yakaladığı Balığı Kediyle Paylaştı

Gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiinde gölette amatör balıkçılık yapan Akın Bilal Akkoç, kıyıdaki dağlık bölgede kendilerini izleyen bir kedi fark etti. Kedinin aç olduğu düşüncesiyle Akkoç, yakaladığı balığı kediye verdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süredir açlık çektiği değerlendirilen kedi, verilen balığı alarak bölgeden uzaklaştı.

MALATYA'NIN ARAPGİR İLÇESİNDE GÖLETTE AVLANAN AMATÖR BALIKÇI YAKALADIĞI BALIĞI, BÖLGEDE AÇ OLDUĞU...

MALATYA'NIN ARAPGİR İLÇESİNDE GÖLETTE AVLANAN AMATÖR BALIKÇI YAKALADIĞI BALIĞI, BÖLGEDE AÇ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BİR KEDİ İLE PAYLAŞTI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

MALATYA'NIN ARAPGİR İLÇESİNDE GÖLETTE AVLANAN AMATÖR BALIKÇI YAKALADIĞI BALIĞI, BÖLGEDE AÇ OLDUĞU...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek