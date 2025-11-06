Malatya Arapgir'de Amatör Balıkçı Gölette Yakaladığı Balığı Kediyle Paylaştı

Gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiinde gölette amatör balıkçılık yapan Akın Bilal Akkoç, kıyıdaki dağlık bölgede kendilerini izleyen bir kedi fark etti. Kedinin aç olduğu düşüncesiyle Akkoç, yakaladığı balığı kediye verdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süredir açlık çektiği değerlendirilen kedi, verilen balığı alarak bölgeden uzaklaştı.

