Malatya Arapgir'de Sürü Halindeki Yaban Keçileri Görüntülendi
Sinikli Mahallesi'nde doğadan ilginç kareler
Malatya’nın Arapgir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.
Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda görülen keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bir süre dağ yamacında otlayan sürü, ardından yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
Kısa süreli bu görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın varlığını ve korunması gereken türlere dikkat çekti.
MALATYA’DA SÜRÜ HALİNDEKİ YABAN KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ