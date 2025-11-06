Malatya Arapgir'de Sürü Halindeki Yaban Keçileri Görüntülendi

Malatya'nın Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri sürü halinde vatandaşlarca görüntülendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:36
Sinikli Mahallesi'nde doğadan ilginç kareler

Malatya’nın Arapgir ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda görülen keçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bir süre dağ yamacında otlayan sürü, ardından yüksek kesimlere doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Kısa süreli bu görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın varlığını ve korunması gereken türlere dikkat çekti.

