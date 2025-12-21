Malatya Atmalılar Derneği 14. Olağan Genel Kurulu: Atmalılar Federasyon İçin Birleşiyor

Genel Kurul ve Alınan Kararlar

Malatya’da Atmalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, Anadolu genelinde faaliyet gösteren Atmalılar derneklerinin federasyon çatısı altında birleştirilmesi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantı, Yeşilyurt Caddesi Paşaköşkü mevkiinde bulunan Şehit Murat Doğan Çocuk Parkı içindeki kafede yapıldı. Genel kurul divan başkanlığına Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner seçildi; divan üyeliklerini ise Hasan Hüseyin Gedik ile Ali Düzova üstlendi.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve dernek bilançosu oy birliğiyle ibra edildi.

Başkan Mehmet Ali Başıböyük'ün Açıklamaları

Genel kurulda konuşan Atmalılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Başıböyük, depremlerde dernek merkezinin bulunduğu binanın yıkıldığını belirterek, rezerv alan ilan edilen bölgede derneğe ait dairenin yeniden alınması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Başıböyük sözlerine şöyle devam etti: "Depremler sonrası gelen yardımları depremzede ailelere, yardımı getirenlerle birlikte ulaştırmaya çalıştık. Atmalılar Okulu’nun eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yaptık, çatısının yenilenmesine katkı sunduk. Bir hayırseverimiz tarafından çeşme yaptırıldı. Öğrencilere kırtasiye ve mont yardımları da ulaştırıyoruz. Atmalılar Derneği olarak depremin yaralarını sararak hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kurucu Vahap Güner'in Mesajı

Malatya Atmalılar Derneği Kurucusu ve Kongre Divan Başkanı Vahap Güner, derneğin kuruluşundan bu yana yapılan çalışmaları anlattı. Güner, "1994 yılında Malatya’da kurduğumuz derneğimiz Arguvan’a bir okul kazandırdı. Bu süreçte Anadolu’nun 30 kentinde, ayrıca Suriye ve Irak’ta Atma köylerinin bulunduğunu gördük" dedi.

Güner, bölgesel buluşmalar ve Atmalılar Vakfı kurulmasına değinerek, "Şimdi Anadolu’daki tüm Atmalılar derneklerini federasyon çatısı altında toplamak gerekiyor. Geniş bir coğrafyaya yayılmış ve birbirine ‘amcaoğulları’ diye hitap eden Atmalıların bir araya gelmesiyle çok daha önemli hizmetler yapılacaktır. Hatta bu yapı konfederasyon düzeyine taşınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu

Atmalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 13. Olağan Kongresi’nde belirlenen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Neziha Bölükbaşı, Seyfi Yücel, Rıza Parlak, Mesut Karasoy ve Ali Kemal Bayar.

Genel kurul kararları çerçevesinde, Atmalılar arasında birlik ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların atılacağı bildirildi.

