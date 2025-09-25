Malatya Bahçebaşı'nda 11 Bin Konutta 3.415 Anahtar Teslimi Yaklaşıyor

Malatya Bahçebaşı'nda 11 bin konut projesinde yapımı tamamlanan 3 bin 415 konutun anahtarları gelecek günlerde hak sahiplerine teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:20
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde inşası süren 11 bin konut projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yapımı tamamlanan 3 bin 415 konutun anahtarları, gelecek günlerde hak sahiplerine teslim edilecek.

Proje kapsamı ve güncel durum

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da afetzedeler için yürütülen konut inşaatlarında; toplam 11 bin konut, 130 iş yeri ile 7 cami ve taziyeevi inşa ediliyor.

Vali Seddar Yavuz, Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutlarını yerinde inceledi. Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada projenin etapları ve teslim süreci hakkında bilgi verdi.

Vali Yavuz'un açıklaması

Yavuz, 'Bu bölgede 5, 6. ve 7. etaplarda (3 bin 415 konut) kuraları çektik. Altyapı çalışmalarını bitirdik. 12 gün sonra buranın anahtarlarını teslim ederek hemşehrilerimizin sevincini paylaşmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Bugünün Malatya'sını değil, çocuklarımıza ve torunlarımıza Malatya inşa ediyoruz. Malatya doğunun başkentiydi, bu kimliği depremle zarar gördü. Yeni baştan doğunun incisi, başkenti ve cazibe merkezi, bilim, sanat, kültür ve sanayi gibi her alanda lider bir Malatya inşa ediyoruz.' dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde inşası süren 11 bin konuttan yapımı tamamlanan 3 bin 415'inin anahtarları, gelecek günlerde hak sahiplerine teslim edilecek.

