Malatya Battalgazi'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda adı geçen kişiler: S.K, M.T, M.D, H.M.U. ile A.B, M.Y.B. arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen nedenle büyüdü.

Kavgada 3 kişi yaralandı; yaralananlar arasında S.K, A.B ve M.Y.B. bulunuyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

