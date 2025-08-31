DOLAR
Malatya Battalgazi'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Battalgazi Hanımınçiftliği'nde çıkan silahlı kavgada S.K, A.B ve M.Y.B. yaralandı; yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:22
Olayın Detayları

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Hanımınçiftliği Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda adı geçen kişiler: S.K, M.T, M.D, H.M.U. ile A.B, M.Y.B. arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen nedenle büyüdü.

Kavgada 3 kişi yaralandı; yaralananlar arasında S.K, A.B ve M.Y.B. bulunuyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

