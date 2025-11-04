Malatya Büyükşehir Başkanı Sami Er: 'Gençler İçin Tüm İmkânlarımızı Seferber Ediyoruz'

Sami Er Beydağı Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Beydağı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Başkan Er, "Malatya’nın ve Türkiye’nin geleceği gençlerle şekillenecek." diyerek gençlere yönelik yürütülen yatırım ve projeleri anlattı.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa ve Konut Hedefi

Göreve geldikleri günden itibaren Malatya’yı yeniden inşa etmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Başkan Er, "Depremin yaralarını sarıyoruz. Malatya eskisinden daha güzel ve daha güçlü olacak. Yıl sonundan itibaren ve en geç 2026 Nisan-Mayıs aylarına kadar vatandaşlarımız evlerine ve iş yerlerine taşınmış olacak. Ardından şehri her yönüyle yaşanabilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Eğitimde Gençlere Yönelik Yatırımlar

Gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Er, "Temel hedefimiz siz gençlersiniz. Geleceğin belediye başkanları, bakanları, mühendisleri aranızdan çıkacak. Bu nedenle sizler için ciddi yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Er, sunulan hizmetleri şöyle özetledi: LGS, TYT ve AYTye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz kurslar semt konakları ve külliyelerde veriliyor. "Dijital dershanemizle hizmet sağlıyoruz, internet erişimi olmayan öğrencilere destek oluyoruz." Ayrıca kodlama, yazılım ve tasarım atölyeleriyle gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanacağı, sınav ücretlerinin de karşılandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor Yatırımları

Gençlik ve spor alanında büyük projeler yürüttüklerini aktaran Başkan Er, "2,5 milyar liralık kaynakla 4 büyük spor kompleksi, 40 gençlik merkezi ve spor sahaları yapıyoruz. 320 dönümlük alanda spor adası kuruyoruz. İnönü Üniversitesi’nin karşısına Spor Köyü inşa edeceğiz. Bölgenin en büyük kütüphanesini 7/24 açık olacak şekilde hizmete alıyoruz. Genç Kart projemizle sosyal tesislerden, sinemalardan ve mağazalardan indirimli yararlanma imkânı sağlıyoruz" dedi.

Kitap ve Kültür Etkinlikleri

Başkan Er, 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına tüm öğrencileri davet ederek, "Servislerle fuara götüreceğiz, hediye çekleri dağıtacağız. Gençlerimizin kitapla iç içe olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerle sohbetinde gençlerin yazdığı kitapların basımına destek sözü veren Başkan Er, "Gençlerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü'nün Değerlendirmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğinden memnuniyetini dile getirerek, "Başkanımız her zaman bizlere destek oluyor, imkânlarını gençler için seferber ediyor" dedi.

