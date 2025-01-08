Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Başkan Sami Er, Yılın Kareleri Oylaması İçin Oy Verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak etkinliğe olan desteğini gösterdi. Bu yıl farklı kategorilerde yetenekli fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirildiği oylamada, Başkan Er, başarılı fotoğraflar için oy kullanarak katılımcılara moral verdi.

Oylama Detayları

Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu bu geleneksel oylama, fotograftan sanata olan katkılarıyla dikkat çekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sosyal medya üzerinden yapılan oylama ile halkın beğenisinin oylama sonuçlarına yansıması hedefleniyor.

Malatya'nın sosyal ve kültürel etkinliklerine de destek olmayı amaçlayan Başkan Sami Er, "Bu gibi etkinlikler, sanatın ve fotoğrafçılığın önemini vurgulamak açısından çok kıymetli. Herkesi bu oylamaya katılmaya davet ediyorum" diyerek düşüncelerini ifade etti.