DOLAR
35,38 -0,12%
EURO
36,55 0,12%
ALTIN
3.018,78 -0,36%
BITCOIN
3.388.958,41 0,95%

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Başkan Sami Er, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:17
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Başkan Sami Er, Yılın Kareleri Oylaması İçin Oy Verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak etkinliğe olan desteğini gösterdi. Bu yıl farklı kategorilerde yetenekli fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirildiği oylamada, Başkan Er, başarılı fotoğraflar için oy kullanarak katılımcılara moral verdi.

Oylama Detayları

Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu bu geleneksel oylama, fotograftan sanata olan katkılarıyla dikkat çekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sosyal medya üzerinden yapılan oylama ile halkın beğenisinin oylama sonuçlarına yansıması hedefleniyor.

Malatya'nın sosyal ve kültürel etkinliklerine de destek olmayı amaçlayan Başkan Sami Er, "Bu gibi etkinlikler, sanatın ve fotoğrafçılığın önemini vurgulamak açısından çok kıymetli. Herkesi bu oylamaya katılmaya davet ediyorum" diyerek düşüncelerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uzlaşma ile Suçlar Çözüme Kavuştu: 3 Bin 488 Dosya Anlaşmayla Sonuçlandı
2
Antalya'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti
3
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Başbakanları Sınırda Buluştu
4
Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı: Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmeleri
5
Biden Yönetimi, 11 Eylül Sanıklarıyla Yapılan Anlaşmayı Engellemek İçin Mahkemeye Başvurdu
6
OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel İstismar İddiasıyla Karşılaşıyor
7
Bitlis'te Suriye Uyruklu Terörist Tutuklandı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor