DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.721,65 -0,99%
BITCOIN
4.605.804,05 -0,45%

Malatya Çarşısı'nda 99 Dükkan Yarın Teslim Ediliyor

Yapımı tamamlanan Malatya Çarşısı'ndaki 99 dükkanın teslimatı yarın yapılacak; Merkez 1 Çarşı Projesi'nde kuranın da çekileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:43
Malatya Çarşısı'nda 99 Dükkan Yarın Teslim Ediliyor

Malatya Çarşısı'nda 99 Dükkanın Teslimatı Yarın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde neredeyse tamamı yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki 99 dükkanın teslimatı yarın yapılacak.

Projede Kapsanan Alanlar

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan proje alanında; Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı gibi ticaret merkezleri yer alıyor. Çalışmalar Emlak Konut tarafından yürütüldü.

Yapım ve Güvenlik Özellikleri

Projede fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temeller ile zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklar inşa edildi. Bu sayede esnaf, güvenli binalarında hizmet vermeye devam edecek.

Teslimat ve Kura Süreci

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Malatya Çarşısı'ndaki iş yerlerinin teslimatına yarın devam edileceğini belirtti. Merkez 1 Çarşı Projesi'nde 99 dükkanın kurasının yarın çekileceği bildirildi. Yavuz, teslimatların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
Bakan Uraloğlu Gümüşhane'de: Kop Tüneli ve 9 Milyar TL'lik Havalimanı
3
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
4
Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Aile Yılı' vurgusu
5
Anusic: 6 Bayraktar TB2 Hırvat Ordusuna Yeni Yetenekler Kazandırıyor
6
Guterres: İsrail'in UNIFIL'e El Bombası Saldırısı Ciddi Endişe Yarattı
7
Macron: Barış Anlaşması İmzalandığında Avrupa Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Verecek

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor