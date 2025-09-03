Malatya Çarşısı'nda 99 Dükkan Yarın Teslim Ediliyor

Malatya Çarşısı'nda 99 Dükkanın Teslimatı Yarın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde neredeyse tamamı yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki 99 dükkanın teslimatı yarın yapılacak.

Projede Kapsanan Alanlar

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan proje alanında; Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı gibi ticaret merkezleri yer alıyor. Çalışmalar Emlak Konut tarafından yürütüldü.

Yapım ve Güvenlik Özellikleri

Projede fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temeller ile zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklar inşa edildi. Bu sayede esnaf, güvenli binalarında hizmet vermeye devam edecek.

Teslimat ve Kura Süreci

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Malatya Çarşısı'ndaki iş yerlerinin teslimatına yarın devam edileceğini belirtti. Merkez 1 Çarşı Projesi'nde 99 dükkanın kurasının yarın çekileceği bildirildi. Yavuz, teslimatların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.